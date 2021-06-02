Делегацию Пензенской области на ПМЭФ возглавит Олег Мельниченко

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Петербургский международный экономический форум – это событие, которое ежегодно посещают более десяти тысяч человек, среди которых главы государств, ученые, предприниматели, журналисты.

В рамках ПМЭФ врио губернатора Пензенской области проведет более 15 деловых встреч. Планируется подписание 11 документов.

Кроме того, Олег Мельниченко примет участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ и пленарном заседании, на котором выступит Президент РФ Владимир Путин.