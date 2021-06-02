В Мордовии в День защиты детей Артем Здунов отправился в гости

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Конечно, в этот праздничный день было и чаепитие со сладостями, ребята устроили гостю небольшой концерт – читали стихи, пели песни. Было и совместное фотографирование на память.

А началась встреча во время обеденной прогулки детей. Изрисованный асфальт, устроенное аниматорами шоу с мыльными пузырями и аквагримом.

Дружно маленькие воспитанники «Надежды» отправились на «Зарядку с чемпионом», которую специально для них провел двукратный Олимпийский призер Денис Нижегородов.

Фото:Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Изюминкой праздника стала прогулка по бывшему футбольному полю, где организовали настоящий манеж. Благодаря грантовой поддержке, в социальном приюте, совместно с клубом "Доверие", организованы иппотерапевтические занятия – дети регулярно встречаются с лошадьми и пони прямо на своей территории.

Также в этот день гостю показали жилой корпус социального учреждения, комнату психологической разгрузки, мастерскую и спальные помещения.

Артём Здунов подарил воспитанникам игрушки, сладкие подарки и пожелал им счастливого детства.