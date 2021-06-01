Артем Здунов провел совещание по развитию мотоциклетного спорта в республике

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Еще совсем недавно - в конце 90-х – начале 2000-х – гонки на льду проводились в Мордовии постоянно. Соревнованию по этому зрелищному виду спорта собирали немало зрителей, а республиканские гонщики не раз брали высокие награды на турнирах мирового уровня. Однако со временем развитием и поддержкой спидвея в Мордовии заниматься перестали. Однако интерес жителей региона к гонкам не угас: и организованные в феврале показательные выступления республиканских спортсменов привлекли более 10 тысяч зрителей.

Во вторник, 1 июня, врио главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по развитию мотоспорта в регионе. Руководитель региона поручил до 21 июня разработать план действий по возрождению спидвея в республике.

- Мы должны максимально подготовиться к сезону 2021-2022. В планах есть проведение ряда соревнований и показательных выступлений, - подчеркнул Артем Здунов.

Старший тренер спортивной команды по военно-прикладным и неолимпийским видам спорта Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) Виталий Русских выразил надежду, что при поддержке властей спидвей в Мордовии удастся возродить и вернуть ему былую славу.

После совещания Артём Здунов осмотрел современную мототехнику для спидвея, подготовленную представителями ЦСКА.