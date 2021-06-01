С начала года пензенская санавиация совершила 46 вылетов

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Вертолет санитарной авиации совершает вылеты почти каждый день, если позволяет погода. С начала года он облетел почти весь наш регион, совершив 46 вылетов, в ходе которых в больницы были доставлены 48 человек (из них трое детей). Установившаяся теплая погода и увеличение светового дня позволили использовать санавиацию чаще.

Как отметил заместитель главного врача Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Александр Гришин, вчера из Кузнецка в Пензу вертолетом был доставлен мужчина с черепно-мозговой травмой.

- А 28 мая из Пензы в Казань транспортировали девятилетнего ребенка для прохождения лечения в детской республиканской клинической больнице, - добавил он. – На борту ребенок провел больше трех часов, пришлось садиться на дозаправку в Ульяновске. Все это время за пациентом следили наши специалисты.

Напоминаем вам, что санитарная авиация в Пензенской области работает с октября 2020 года.