В Пензе липы украсят улицу Московскую

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В рабочей поездке по городу приняли участие врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, глава администрации Пензы Андрей Лузгин, представители ресурсоснабжающих организаций.

Чтобы получить объективную картину восстановительных работ, в дополнение к участкам, где ремонтом занимались ООО «Горводоканал» и филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Олег Мельниченко сделал акцент на посещении внутридворовых территорий многоквартирных домов. На улице Чаадаева он обратил внимание должностных лиц на ненадлежащее состояние контейнерной площадки: «Надо приводить в порядок. У людей это вызывает негативную реакцию».

Врио губернатора призвал проводить ремонт в максимально короткие сроки, отметил также, что основные нарекания вызывают места вскрышных работ во дворах многоквартирных домов.

По информации Департамента ЖКХ города Пензы, в связи со значительным количеством объектов ремонта, работы по восстановлению благоустройства выполняются одновременно как в местах, где ремонт проводился в зимний период, так и на текущих местах разрытий. За прошедшую неделю было восстановлено 142 объекта. Всего с начала года – 496 участков.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На устранение недостатков при осуществлении земляных работ ресурсоснабжающим организациям выдано 215 предписаний. Организации, допустившие нарушение сроков восстановления благоустройства, привлекаются к административной ответственности.

В свете поручения врио губернатора Олега Мельниченко, с целью максимального сохранения существующих зеленых насаждений, вносятся коррективы в работу по капитальному ремонту инженерных коммуникаций по проекту реконструкции верхней части улицы Московской в Пензе.

По информации замглавы администрации Магомеда Агамагомедова и архитектора, автора проекта реконструкции объекта Марата Каскеева, в настоящее время на объекте ведется капитальный ремонт теплотрассы. Кроме этого, здесь предстоит переложить две ветви водопровода, канализацию, сети связи, а также построить новую ливневую канализацию диаметром 700 мм.

Как доложил врио губернатора области глава администрации города, проект реконструкции верхней части улицы Московской в Пензе, в дополнение к тем липам, которые планируется сохранить, предусматривает высадку новых большемерных, высотой не менее пяти метров деревьев.«На глубине четырех метров проложим почти метровую трубу для обустройства ливневки. Это позволит собрать воду, чтобы она потоками не стекала вниз по улице. Поперечник улицы маленький и занят коммуникациями. Подрядчику поставлена задача в стесненных условиях отшурфить сети, проанализировать их фактическое положение и организовать работы так, чтобы сберечь зеленые насаждения», – прокомментировал Магомед Агамагомедов.

«Мы восстанавливаем полностью шаг высадки деревьев, увеличиваем приствольные круги и дополнительно высаживаем новые взрослые липы», – сообщил Андрей Лузгин.

Речь идет о порядке 70 новых зеленых насаждений, с учетом уже существующего озеленения на этом отрезке улицы будет свыше 120 деревьев.