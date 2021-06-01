В Пензе суд рассмотрит уголовное дело грабителя и убийцы малолетней девочки

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управление СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя Пензы в грабеже и убийстве малолетней девочки, совершенных 13 лет назад.

В наши дни он идет по недостроенному зданию и рассказывает, внешне без эмоций, отвечает детально про телефон, украшения девочки, описывает, какой же это был камень, которым в тот вечер убивал беззащитную девочку. Сам догадался или кто-то подсказал говорить, что хотел только оглушить ее, чтобы не позвала никого и его не стали бы преследовать.

Как отмечает пресс-служба регионального СК, вечером 26 апреля 2008 года обвиняемый 1985 года рождения, заведя девочку в недостроенное здание на улице Гагарина, отобрал у нее мобильный телефон и золотые украшения. А затем камнем нанес малолетней множественные удары по голове и телу. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

Раскрыть преступление непосредственно после его совершения не представилось возможным, однако все эти годы работа следователей и криминалистов по делу не прекращалась. Следствием собраны доказательства, включая результаты судебно-генетической экспертизы, позволившие установить личность злоумышленника и подтвердить его причастность к грабежу и убийству 12-летней девочки.

Мужчина судим за совершение убийства двух лиц и несколько эпизодов мошенничества, в связи с чем в настоящее время отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.