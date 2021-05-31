Жительницу Саранска ограбила соседка по квартире: пропали крупная сумма и чихуахуа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саранске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летней жительницы Белгородской области. По данным МВД по РМ, некоторое время назад она приехала в Мордовию на заработки вместе со своим несовершеннолетним сыном. В Саранске она сняла квартиру, где проживала с 28-летней жительницей Саранска.

В марте этого года иногородняя гражданка решила вернуться в родной регион. Дождавшись, когда соседки по квартире не будет дома, женщина собрала вещи, прихватив также 37 тысяч рублей из шкафа девушки, а также ее собаку породы чихуахуа, понравившуюся ее сыну. Вернувшись в квартиру и обнаружив, что соседка исчезла с ее деньгами и любимцем, девушка пошла в полицию.

Злоумышленница была задержана в родном регионе. Деньги к тому времени она уже успела потратить. Собаки тоже при ней не было: сорвалась с поводка во время прогулки. Удалось установить, что в 2017 году женщину уже судили за кражу. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд.