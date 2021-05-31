Пензенская область получила еще 9000 доз вакцины «Спутник V»

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Несмотря на то, что ежедневно регистрируется меньше 80 случаев заболевания коронавирусом, ситуацию в Пензенской области сложно назвать стабильной.

- Всех чаще коронавирусом заболевают люди старше 60 лет, - поясняет начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова. - И эта же группа пациентов тяжелее всего переносит заболевание. Поэтому важна вакцинация - она позволит быстрее победить коронавирус.

Прививки сделали уже более 111 тысяч жителей Пензенской области.