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Здоровье31 мая 2021 14:00

Пензенская область получила еще 9000 доз вакцины «Спутник V»

На сегодня прививку первым компонентом препарата в регионе сделали более 133 тысяч жителей региона
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Несмотря на то, что ежедневно регистрируется меньше 80 случаев заболевания коронавирусом, ситуацию в Пензенской области сложно назвать стабильной.

- Всех чаще коронавирусом заболевают люди старше 60 лет, - поясняет начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова. - И эта же группа пациентов тяжелее всего переносит заболевание. Поэтому важна вакцинация - она позволит быстрее победить коронавирус.

Прививки сделали уже более 111 тысяч жителей Пензенской области.

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