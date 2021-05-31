Валерий Лидин подвел первые итоги предварительного голосования «Единой России»

Фото: Анна ЧЕРНАЯ

В этом году голосование состоялось как в традиционном виде, так и в режиме «онлайн». Жители Пензенской области выбирали кандидатов, которые представят партию на грядущих выборах, на сайте pg.er.ru. Подсчет голосов начался вечером 30 мая.

В Пензенской области в рамках предварительного голосования были зарегистрированы 33 участника. Самому младшему кандидату – 21 год, самому старшему – 73. Среди них есть как и опытные политики, так и совсем начинающие.

- Треть новых участников – молодежь, - отметил председатель регионального оргкомитета Валерий Лидин. – Надо сказать, что на этом предварительном голосовании молодое поколение проявило себя чрезвычайно активно. Все участники предварительного голосования выполнили необходимые требования.

Более 65 тысяч жителей нашего региона зарегистрировались на портале Госулуг, чтобы иметь возможность принять участие в голосовании. 80% из них сделали это.

Лидером предварительного голосования по федеральному избирательному округу стал Дмитрий Каденков, набравший более 21 тысячи голосов. В голосовании по пензенскому одномандатному округу № 146 победил Игорь Руденский (14 376 голосов), по лермонтовскому одномандатному округу №147 – Александр Самокутяев (19 762 голоса).

Список кандидатов на выборы, которые состоятся 19 сентября, будет утвержден на съезде «Единой России».