Олег Мельниченко: «Не мы эти липы посадили, не нам их спиливать»

А на месте срубленных деревьев врио губернатора поручил посадить новые. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В минувшие выходные в региональных сообществах в социальных сетях развернулась ожесточенная дискуссия по поводу ролика, выложенного одной из местных жительниц. На видео было запечатлено, как рабочие, выполняющие ремонт верхней части улицы Московской, пилят растущие там липы. По словам автора ролика, такая судьба должна была постигнуть все деревья, растущие от «Будылина» до бывшего «Снежка», поскольку они якобы мешают построить новую ливневку.

Жители города оказались возмущены этим. Многие в комментариях просили мэра города Андрея Лузгина и врио губернатора Олега Мельниченко разобраться с ситуацией.

Сегодня врио главы региона прокомментировал произошедшее. По его словам, благоустройство не должно вестись подобным варварским способом.

- Не мы с вами эти липы посадили, не нам их спиливать, - заявил он. – Я запрещаю вам пилить деревья на улице Московской.

Олег Мельниченко поручил организовать работы таким образом, чтобы вблизи деревьев проводилась только ручная копка. На месте срубленных лип будут посажены новые: как отметил Андрей Лузгин, проект реконструкции предусматривает, что всего на данном участке улицы Московской будут расти 122 дерева.