Команды Пензенского артинститута и ЦВО лидируют по итогам двух этапов конкурса «Мастер-оружейник»

Фото: Пресс-служба ЦВО

По итогам второго этапа конкурса команды Пензенского артиллерийского инженерного института и Центрального военного округа взяли первое и второе места. На третьем – представители Северного флота.

В ходе этого этапа участникам нужно было отбуксировать зенитную установку с поля боя на базу, преодолев пять километров по пересеченной местности, и отремонтировать ее.

Напоминаем вам, что в конкурсе принимают участие восемь команд. Им предстоит преодолеть пять этапов. Победители определятся на комплексной эстафете ремонтных взводов, которая состоится 4 июня.