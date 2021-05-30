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Общество30 мая 2021 21:00

Команды Пензенского артинститута и ЦВО лидируют по итогам двух этапов конкурса «Мастер-оружейник»

На полигоне «Константиновка» продолжают определять лучших ремонтников военной техники
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба ЦВО

Фото: Пресс-служба ЦВО

По итогам второго этапа конкурса команды Пензенского артиллерийского инженерного института и Центрального военного округа взяли первое и второе места. На третьем – представители Северного флота.

В ходе этого этапа участникам нужно было отбуксировать зенитную установку с поля боя на базу, преодолев пять километров по пересеченной местности, и отремонтировать ее.

Напоминаем вам, что в конкурсе принимают участие восемь команд. Им предстоит преодолеть пять этапов. Победители определятся на комплексной эстафете ремонтных взводов, которая состоится 4 июня.

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