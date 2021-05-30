В Мордовии выездное заседание правительства состоится в селе Шоша

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

По информации пресс-службы Главы республики Мордовия, чаепитие с сельчанами у Артема Здунова состоялось в пятницу, 28 мая 2021 года, во время его рабочей поездки по Теньгушевскому району. Шошинцы рассказали, что благоприятная экология и удивительные местные красоты привлекли на жительство за последние годы в село со всей России около 40 человек. Такие же планы еще у 50.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Благодаря кампании в интернете, населенный пункт стал настоящей точкой притяжения.

Руководителя региона встретили на входе в капитально отремонтированном в 2017 году местном доме культуры, на первом этаже в котором расположился музей, где собраны личные старинные вещи жителей. Часть экспозиции посвящена уроженцам села, воинам Великой Отечественной войны. В холле сельчане выставили продукцию собственного производства. И тут становится понятен еще один секрет притяжения людей в эти удивительные края.

В одном небольшом селе занимаются производством домашнего сыра и мёда, мастерят и расписывают матрешки, вяжут удивительной красоты носки и шапки, пекут имбирные пряники и даже делают на заказ самовары. После осмотра жители пригласили Артёма Алексеевича на чаепитие.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Встреча «без галстуков» предметно обозначила проблемы. Детский сад, дороги, важнейшей проблемой стало отсутствие возможности реализации своей продукции. Почти в каждом дворе ведут крепкое личное хозяйство, но излишки продукции деть просто некуда.

Артём Здунов внимательно выслушал людей и предметно дал ответ по каждому из вопросов. Некоторые дороги будут реконструированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По детскому саду рассмотрят два варианта - открытие при школе или запуск специального маршрута до райцентра. А по поводу сбыта продукции с и.о. председателя правительства РМ Владимиром Сидоровым говорили о необходимости организации потребкооперации. В ближайшее время в селе решено провести выездное заседание правительства и проблемы сельчан будут рассматриваться отдельно профильными ведомствами.

После чаепития врио Главы РМ прошёл по сельским улицам и осмотрел местную школу.