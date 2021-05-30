Продукция предприятий Пензы идет в атомную энергетику и на строительство ледоколов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В производственных цехах ООО «Пензенский завод Телема Гино» и АО «Пензенский арматурный завод» в субботу, 29 мая 2021 года, генеральный директор предприятий Дмитрий Акимов рассказал врио губернатора о том, что предприятия занимают ведущие позиции в стране.

ООО «Пензенский завод Телема Гино» специализируется на производстве электрооборудования, резисторов, для различных отраслей промышленности по европейским технологиям.

Запорная трубопроводная арматура АО «ПАЗ» востребована в химической, нефтяной и газовой промышленности, атомной энергетике.

В ходе делового общения Олег Мельниченко особо подчеркнул, что производимые на заводе технологические модули конкурентоспособны и востребованы на российском и европейском рынках. В ходе делового общения врио главы субъекта Федерации подчеркнул, что «ПАЗ» вносит большой вклад в освоение Арктики – производит продукцию, используемую при строительстве российских ледоколов, осваивающих Арктику.