Зачем два мэра Пензы отправились в выходной на окраину города

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В ходе выездного совещания с представителями подрядных организаций проведена проверка возведения на улице 65-летия Победы ледового дворца - крытого катка с искусственным льдом для фигурного катания, тренировок по шорт-треку и хоккею, а также для массового катания на коньках.

Строительство спортивного сооружения началось в середине марта текущего года. В настоящее время подготовлено подбетонное основание для фундаментов подпорных стенок здания ледового катка, продолжается строительство инженерных коммуникаций и отдельно стоящей котельной.

Андрей Лузгин нацелил подрядчика на проведение работ строго в соответствии с графиком. Планируемый срок окончания возведения Ледового дворца – июль 2022 года.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Кроме того, был проверен ход строительства трех объектов улично-дорожной сети в дальнем Арбеково.

В настоящее время ведётся прокладка ливневой канализации дорог микрорайонов. Контроль за ходом работ осуществляет Управление капитального строительства города Пензы.