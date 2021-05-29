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Общество29 мая 2021 20:00

Пензенцы присоединились к всероссийскому субботнику «Зеленая весна»

Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке прошли во всех районах города
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Экологический субботник «Зеленая Весна» ежегодно организовывается по инициативе фонда имени В.И. Вернадского. Участники акции сами выбирают места и направления работ.

Сегодня во всех районах Пензы жители города убрали мусор, очистили столбы от объявлений, посадили деревья.

Мэр Андрей Лузгин принял участие в посадке каштанов на улице Мира. Территорию украсили 16 саженцев.

- Жители города постоянно выбрасывают мусор в овраг неподалеку, несмотря на то, что рядом есть контейнерная площадка. Надеюсь, что благодаря зеленым насаждениям горожане не станут мусорить тут, - отметил градоначальник.

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