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Общество29 мая 2021 12:30

Бассейны Пензенской области передадут под управление регионального министерства образования

Соответствующее поручение озвучил накануне врио губернатора Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Иссинский район
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Олег Мельниченко отметил, что после отравления детей во время занятия плаванием в Нижнем Ломове он принял решения провести централизацию региональных бассейнов, поскольку сейчас эти сооружения находятся на балансе районов, которые не всегда могут их содержать должным образом.

- Со следующего года планируем начать процесс приведения бассейнов в нормативное состояние. Все сооружения будут отданы под управление министерства образования Пензенской области, - отметил врио губернатора.

Иссинская спортивная школа также нуждается в ремонте – в частности, в замене проводки. Олег Мельниченко поручил выделить на эти цели средства из областного бюджета и выполнить работы в этом году. Сама реконструкция здания будет поэтапной, в течение трех лет.

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