Новый детский сад в поселке Лунино сдадут в конце этого года

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Учреждение дошкольного образования возводится в рамках реализации национального проекта «Демография». Новый детских сад сможет принять пять групп по 10 малышей.

- После сдачи его в эксплуатацию потребность в местах для детей раннего возраста в поселке практически закроется, - отметил врио губернатора области.

На сегодня строительство объекта завершено на 75%. Рабочие уже приступили к внутренней отделке помещений. Закончить работы планируется в конце октября, а сдать объект в эксплуатацию – в декабре.

Кроме того, Олег Мельниченко поручил выделить шесть миллионов рублей на ремонт другого детского сада, расположенного в поселке. Об этом врио губернатора в ходе личного приема попросили местные жители.