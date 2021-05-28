В Мордовии пропавшего пенсионера нашли в лесу спустя два дня после исчезновения

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

В полицию Торбеевского района обратилась села Куликово. Она рассказала, что ее 70-летний брат утром ушел из дома и до сих пор не вернулся. Тревогу гражданка забила уже вечером. Женщина отметила, что каждую весну пенсионер ходит в лес, где чистит родники от мусора.

На поиски пропавшего выдвинулись правоохранители, волонтеры, неравнодушные граждане. Найти пенсионера удалось спустя два дня после исчезновения. Капитан полиции Василий Князев обнаружил его почти в пяти километрах от дома, в лесу около села Виндрей. Мужчине пришлось два дня голодать и пить только воду, из-за чего он совсем обессилел.

Сестра пенсионера поблагодарила всех участников поисков.