Пензячка отдала мошеннику больше миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 мая в Пензенскую полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в апреле ей позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником банка, и предупредил: кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Чтобы помешать злоумышленникам, он предложил гражданке опередить их и самой оформить кредит на себя, а деньги перечислить на безопасный счет.

В течение четырех дней женщина взяла в шести банках кредиты на общую сумму более 1 300 000 рублей. Эти средства она пересилила на счета, реквизиты которых ей дал ее собеседник. Позже жительница Пензы поняла, что стала жертвой мошенника.

По факту возбуждено уголовное дело.