В Пензу приедет «Поезд Победы»

Фото: сообщество «Поезд Победы» в социальной сети «ВКонтакте»

«Поезд Победы» - это первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В каждом вагоне представлены экспонаты, объединенные одной темой: в первом гости музея смогут узнать о последних мирных днях перед войной, в третьем – об узниках концлагерей. Экспозиция была создана в прошлом году.

Два дня состав будет находиться на первом пути железнодорожной станции Пенза-1. Чтобы посетить передвижной музей, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать город и удобные дату и время посещения. После этого на указанную вами электронную почту придет пригласительный билет.

Пожилые граждане, которые не имеют возможности самостоятельно зарегистрироваться на сайте, но хотят посетить выставку, могут обратиться в специальный колл-центр по телефону(88412)56-42-68.

С учетом эпидемиологической ситуации экскурсионные группы будут небольшими – от 6 до 10 человек. Сбор – в пригородном зале железнодорожного вокзала Пенза-1.