Олег Мельниченко провел встречу с сотрудниками областных библиотек

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Открывая мероприятие, врио губернатора Пензенской области поздравил собравшихся с Общероссийским днем библиотек.

- Ваш труд необходим: вы знакомите детей с книгами, - отметил Олег Мельниченко.

В ходе встречи врио губернатора Пензенской области ответил на вопросы сотрудников библиотек. В основном, они касались планов модернизации и ремонта, повышения квалификации работников и других тем.

После этого Олег Мельниченко вручил дипломы победителям конкурса «Лучший библиотекарь 2021 года» в различных номинациях.

- Хорошего настроения, здоровья, профессионального долголетия, - резюмировал он.