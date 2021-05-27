В селе Рамзай открыли мемориальный знак в честь воинов-пограничников

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В честь открытия мемориала в рамзайском парке «Патриот» состоялся торжественный митинг с участием школьников, студентов, военнослужащих и других сельчан.

- Пограничники приняли первый вероломный удар фашистов, - отметил Валерий Лидин. – Мы знаем и помним их подвиги. Мы гордимся честной службой современных пограничников.

Спикер регионального парламента особые слова благодарности адресовал ветеранам и участникам боевых действий в «горячих точках».

Мемориальный знак был создан скульптором Григорием Дунаевым. Право торжественного открытия предоставили Валерию Лидину и ветерану-пограничнику Владимиру Красичкову. После этого память бойцов, не вернувшихся с фронта, почтили Минутой молчания. Завершилось мероприятие церемонией возложения венков и цветов к подножию стелы.