Житель Мордовии, избивший знакомого костылем, проведет два года за решеткой

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В конце января года в одну из больниц Мордовии был госпитализирован 42-летний житель поселка Ромоданово с черепно-мозговой травмой, сотрясением и синяками на животе. Врачи сразу же сообщили о пациенте в правоохранительные органы.

Пострадавший рассказал полиции, что за несколько часов до попадания в больницу, распивал спиртное в компании знакомых. Между ним и другим гостем вспыхнул конфликт. Ссоре предшествовала беседа о престиже различных видов войск российской армии. Мужчина и его оппонент не сошлись во мнениях, после чего потрепавший ударил собеседника.

Тот ушел из квартиры, но спустя время вернулся. Стоит отметить, что гражданин все это время был на костылях. Их-то он и решил использовать в качестве более весомого аргумента в пользу своей точки зрения. В процессе избиения обидчика гражданин сломал костыль на несколько частей. От шума и криков проснулся хозяин дома, который разнял спорщиков и вызвал скорую для пострадавшего.

Приговором суда обвиняемому было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.