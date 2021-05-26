Начал работу форум предпринимателей «Мой бизнес. Пенза-2021»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В рамках форума будет организована работа дискуссионных площадок, на которых представители бизнес-сообщества смогут обсудить темы развития, государственной поддержки, а также обменяться опытом и получить консультации специалистов.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил присутствующих с Днем российского предпринимательства, напомнив, что в нашем регионе действуют более 43 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

- Без креативных, инициативных, волевых людей, готовых идти на риск ради дела, которому посвящают свою жизнь, не развивалось бы ни сельское хозяйство, ни промышленность, - отметил руководитель региона и пообещал и дальше оказывать поддержку предпринимателям.

Завершилась официальная часть церемонией награждения. Директор ООО «Наровчатский дорожник» Николай Салеев и представитель Земетчинского района Константин Безногов знаки «Почетный предприниматель Пензенской области».