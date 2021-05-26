Кафе и ресторанам в Мордовии разрешили работать до часу ночи

Фото: Пресс-служба Главы РМ

По словам врио главы Мордовии Артема Здунова, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается без изменений: ежедневно выявляют до 30 случаев новых случаев заболевания. В десяти районах республики недельные показатели значительно превышают средние значения по Мордовии. Лидерами этого антирейтинга являются Краснослободский и Зубово-Полянский районы.

Как отметила и.о. вице-премьера Галина Лотванова, пять больниц региона работают в ковидном режиме, свободно 23% коечного фонда. В стационарах лечатся 496 человек.

По-прежнему идет вакцинация населения. Лидером прививочной кампании является Дубенский район, самым отстающим – Ромодановский.

Также участники совещания отметили, что летом ситуацию с распространением коронавируса нужно контролировать тщательнее. Главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова сообщила, что Роспотребнадзор начал проводить обследования загородных и пришкольных лагерей.

Также на заседании оперштаба принято решение продлить работу кафе, ресторанов и летних веранд на один час – до 01:00 при условии строгого соблюдения мер безопасности.