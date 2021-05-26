Смотр-разминка перед стартом ЕГЭ

Девушка-учащаяся 11 класса идет на сдачу ЕГЭ по русскому языку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Олег Мельниченко подробно остановился на подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пензенской области в 2020-2021 учебном году, которая проходила в соответствии с утвержденной «дорожной картой».

По его словам, все пункты проведения экзаменов оснащены металлодетекторами и системами подавления сигналов подвижной связи, бесконтактными термометрами, антисептическими средствами, медицинскими масками и перчатками, обеззараживателями воздуха, ведется онлайн-видеонаблюдение, отмечает пресс-служба правительства Пензенской области.

Традиционно, на протяжении многих лет, ЕГЭ по всем учебным предметам на территории Пензенской области проходит в спокойном режиме, без чрезвычайных происшествий. Надеюсь, мы продолжим эту традицию и в этом году», - подчеркнул врио главы субъекта Федерации.