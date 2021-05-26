В Пензе, назвавшись сыном, сбившим девушку, мошенник попросил помощи

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Пережитое женщиной во время разговора по телефону в полной мере довелось испытать самому в аналогичной ситуации много лет тому назад в Москве. Ужас от тяжелого состояния сбитой девушки, раздолбайства сына и денег, которые обязательно надо заплатить. И, казалось, единственной здравой мыслью в голове – поскорее рассчитаться и забыть, как страшный сон. Согласившись на условия мошенника, все-таки сообразил перезвонить знакомым с просьбой связаться в Пензе с сыном и узнать подробности ДТП.

Пензячка, увы, не успела этого сделать, и передала 450 тысяч рублей подъехавшему якобы представителю полицейского. С ним же отправилась в банк за недостающей суммой и передала курьеру еще 665 тысяч.

И только по дороге домой позвонила сыну, который ни в какое ДТП не попадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1, УМВД России по г. Пензе и управления уголовного розыска регионального УМВД был установлен и задержан безработный житель Саранска 2002 года рождения, причастный к совершению мошенничества. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый дал признательные показания.