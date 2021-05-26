В Пензенской области следователей проверили в боевой обстановке

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

И это было только начало выездного учебного полевого сбора, во время которого сотрудники следственного управления СК РФ по Пензенской области в обстановке максимально приближенной к боевой, нет, не отрабатывали, а реально проводили осмотр места происшествия, с использованием возможностей криминалистической техники, выполняли следственные действия по горячим следам преступлений экстремистской и террористической направленности - после реального применения взрывных устройств и огнестрельного оружия.

После ликвидации условных террористов и обеспечения безопасности следователи СУ СКР по Пензенской области приступили к осмотру места происшествия. Особенности проведения следственного действия при совершении преступлений экстремистской и террористической направленности детально им разъяснил руководитель отдела криминалистики следственного управления Смирнов М.В. Отрабатывалась методика осмотра и проведения первоначальных следственных действий, с привлечением специалистов разного профиля (взрывотехников, экспертов-баллистов, судебно-медицинских экспертов, сотрудников МЧС), изъятия осколков взрывных устройств, боеприпасов, гильз, их упаковки и назначения судебных экспертиз.

В ходе проведения семинара на нескольких площадках полигона были также организованы занятия по использованию криминалистической техники, оказанию первой медицинской помощи. Специалист Росгвардии рассказал об особенностях устройства и тактико-технических характеристик ПМ и других образцов огнестрельного оружия.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Представители отряда «Лиза Алерт» поделились своим многолетним опытом при организации поисковых мероприятий по фактам безвестного исчезновения граждан в лесу.

Открывая полевые занятия - семинар и подводя итоги, руководитель следственного управления Матушкин Д.М отметил важность приобретения следователями теоретических знаний и практических навыков производства следственных действий при совершении преступлений экстремистского характера и терактов.