В этом году в Пензе откроют четыре пляжа

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По словам заместителя начальника Управления ЖКХ Вадима Фейгина, возле водоемов в Пензе обустроено восемь зон отдыха - на улицах Павлушкина, Антонова и Сплавной, рядом с больницей им. Захарьина, Арбековскими прудами, Засекой, на реке Вядь, а также на Барковке. Полноценных пляжей в этом году будет открыто четыре – на Барковке, ГПЗ-24, рядом с Арбековскими прудами и Светлополянским лесничеством.

- На них, а также в районе ТЭЦ-1 будут организованы спасательные посты, - заявил Владимир Валерьевич.

Уже объявлен конкурс на благоустройство городских пляжей. Организация, которая установит все необходимое, будет определена в конце месяца.

Также было отмечено, что в середине мая Центр гигиены и эпидемиологии по Пензенской области взяли пробы воды. Результаты будут известны через 10 дней. Пока разрешение на купание в пензенских водоемах не получено.

- Проверьте пляжи. Там должно быть достаточно урн, кабинок для переодевания, туалетов, - поручил мэр Андрей Лузгин. – Все должно быть сделано до 1 июня.