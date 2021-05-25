В Пензенской области дети собирают чемоданы

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Как было отмечено на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 24 мая 2021 года, к началу первой смены подготовлены 365 оздоровительных пришкольных и загородных лагерей и санаториев. Планируется, что летом в них отдохнут и поправят здоровье более 40 тысяч детей. Из них около 10 тысяч ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приблизительно полторы тысячи старшеклассников в летние каникулы будут сочетать отдых с работой в лагерях труда и отдыха.

При обсуждении темы Олег Мельниченко нацелил участников совещания на обеспечение максимального охвата детей по отдыху и трудоустройству в период летней оздоровительной кампании.

При этом он отметил, что на эти цели из бюджета Пензенской области будет направлено 273,5 млн. рублей. И предусмотренной максимальной родительской платой за отдых в лагере немногим менее трех тысяч рублей.

Особый акцент был сделан на проведение летней оздоровительной кампании этого года с соблюдением повышенных требований к мерам по профилактике коронавирусной инфекции, в соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора.