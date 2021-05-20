Владимир Вдонин помог библиотечно-досуговому центру Вадинского района

В ходе очередного приема граждан депутату Законодательного Собрания Пензенской области, генеральному директору ОАО «Маяк» Владимиру Вдонину поступило обращение жительницы Вадинского района.

Она рассказала парламентарию о неудовлетворительном состоянии окон в сельском библиотечно-досуговом центре.

«Это единственное место в селе, где собираются жители всех возрастов — как молодежь, так и люди старшего поколения», – посетовала избирательница.

Владимир Вдонин оперативно отреагировал на обращение и организовал замену старых окон на новые пластиковые конструкции.