Артем Здунов приехал в гости к семье Дорофеевых из села Старое Чамзино

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В прошлом году жители Старого Чамзина попросили руководителя региона построить дорогу на улице Восточной. На приеме граждан, который проводился в режиме видеосвязи, к Артему Здунову обратились супруги Дорофеевы. Врио главы РМ пообещал решить этот вопрос с началом строительного сезона.

Сегодня Артем Алексеевич приехал к Дорофеевым, чтобы узнать, устраивает ли жителей села новая дорога. Супруги Михаил и Альбина поблагодарили руководителя региона за помощь и пригласили его на чаепитие.

Молодая семья построила дом на субсидию, полученную по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». У Дорофеевых растут трое сыновей. За чашкой чая супруги поговорили с Артемом Здуновым о жизни на селе, о проблемах, волнующих сельских жителей.

Одна из них – ужасное состояние дороги к селу от Андреевки. Как было отмечено, в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в порядок приведут пять километров этой магистрали. Остальное планируется отремонтировать в 2022-23 годах.

Всего же в этом году в Большеигнатовском районе на строительство и ремонт дорог выделят 180 миллионов рублей.