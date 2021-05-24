Мир! Джаз! Май!

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Открытие полюбившегося многим горожанам мероприятия состоялось в пятницу, 21 мая, в ККЗ «Пенза». Начался десятый «Jazz May» с выступления «Экспресс-Бэнда» под руководством Юрия Белоногова. Всего же в первый день фестиваля на сцену вышли пять коллективов. А в 17:00 на Юбилейной площади начала работу открытая площадка фестиваля, где послушать хорошую музыку могли все желающие.

Во второй день на Юбилейной площади были организованы мастер-классы, ярмарка и работа фотозон. На сцене выступили совсем юные музыканты – ученики пензенских школ искусств. Завершился второй день «Jazz May Penza» выступлением двух столичных коллективов: квинтета Сергея Долженкова и ансамбля «Eilenkrig Crew».

Официальное закрытие фестиваля состоялось 23 мая в ККЗ. В последний день перед гостями выступили два известных Дмитрий Селипанов & Opensound Orchestra и квартет Сергея Манукяна из Москвы.

Все посетители и участники Международного фестиваля получили массу положительных эмоций.