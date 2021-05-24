В Пензенской области отправили в отставку недавно назначенного врио министра

Пресс-служба правительства Пензенской области

В Пензенской области в отставку отправлен врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Чернышов. На эту должность назначен Галкин Илья Владимирович.

«Я рассчитывал на то, что в лице Чернышова буду иметь соратника, который разделяет мои подходы.

В 2019 году проверкой федеральной комиссии Рослесхоза были установлены серьёзные нарушения. В том числе, в акте по итогам проверки говорится об ущербе более, чем на 1 млрд рублей. Рассчитывал, что врио министра будет принципиально со всеми этими вопросами разбираться. Но, к сожалению, этого не произошло, - пояснил свое решение Олег Мельниченко.

Обращаясь ко вновь назначенному врио министра, Олег Мельниченко поставил ему задачу провести соответствующую работу по акту федерального Рослесхоза. И все нарушения, которые были там отражены, по-возможности, устранить.

«Соответственно, должностные лица, которые были к нарушениям причастны, должны нести ответственность», - подчеркнул врио главы субъекта Федерации.

Он также сообщил и еще об одной отставке. От занимаемой должности освобождена заместитель министра образования Пензенской области» Петросова Елена Витальевна.