Во время чемпионата по автокроссу под Нижним Ломовом столкнулись два участника

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В субботу и в воскресение на трассе «Золотой колос» состоялся Кубок Пензенской области по автокроссу. За победу боролись 64 гонщика из Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой областей, а также Республик Мордовия и Марий Эл. Соревнования прошли в трех зачетных классах.

22 мая во время одного из заездов произошло ЧП: двое участников автокросса столкнулись. Видео с места происшествия было опубликовано в сообществе «Сова Пенза Авто» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидца, водители не пострадали, лишь отделались легким испугом.