Как я играл в шахматы с Анатолием Карповым

Фото из архива редакции

20 лет назад в редакции газеты в Москве чемпион устроил сеанс одновременной игры с журналистами. Отыскалось, кажется, 6 камикадзе и я, в том числе. Карпов не уподоблялся Бендеру в Васюках с рассказами публике о высотах шахматного искусства. Он просто играл. Очень легко. Ощущение было, что ему, загодя, известны все еще не сделанные нами в партии ходы. Немного неожиданно. И очень неуютно. Родные стены редакции (еще на улице Правды) тоже помогали не очень. Хотя чемпион не возражал против подсказок болельщиков, типа «Лошадью ходи, лошадью».

Один за одним начали финишировать коллеги. Уже «на первом часу игры» (минут через 10-12)) он… нет, не снял незаметно с доски фигуру, а просто и изящно выиграл пешку. Мои мысли о почетной сдаче партии Чемпиону прервала его фраза:

- А вам я предлагаю ничью.

- У вас же лишняя пешка?

- Продержавшемуся дольше всех в сеансе одновременной игры я всегда предлагаю ничью, - королевским жестом Карпов увел соперника от поражения. А потом, совсем коротко, показал нам наши промахи. Автограф Анатолий мне дал на внутренней поверхности шахматной доски. И приписал, с улыбкой: «Была ничья!».

Так шутят только очень близкие друзья, которых у «Комсомольской правды» много во всех уголках страны.

С днем рождения, Анатолий Евгеньевич! Вы -легенда и гордость России.

Пенза.