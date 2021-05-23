Улицу Титова в Саранске отремонтируют в этом году

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

В Саранске полным ходом идет ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже завершились работы на улицах Коммунистической, Демократической, Володарского, Старопосадской, Осипенко, Невского, Серова и Ленина в поселке Николаевка.

Вчера глава администрации городского округа Петр Тултаев побывал на всех объектах, где ремонт продолжается.

- В ближайшие дни начнутся работы на улице Косарева. Мы планируем сделать все в кратчайшие сроки. Надеюсь, что подрядчики не подведут, - отметил он.

В этом сезоне в Саранске в рамках национального проекта отремонтируют 19 участков. Завершился ремонт на проспекте 60 лет Октября и улице Металлургов. На девяти участках рабочие сняли верхний слой покрытия. На улице Есенина работы почти подошли к концу. Еще на нескольких улицах к ремонту приступят в июне.

- В этом году в рамках нацпроекта на ремонт дорог выделено более 198 миллионов рублей. Согласно муниципальному контракту, завершить все работы планируется в конце августа - начале сентября. Много жалоб поступает на состояние улицы Титова. Мы приняли решение о ее ремонте в текущем году. Планируем в июле-августе или в начале сентября.