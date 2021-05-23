В Пензенской области сотрудники прокуратуры пришли на детские площадки

Кронштадт. Детская площадка в парке "Остров фортов" Фото: Артем КИЛЬКИН

Очень быстро закончились игры взрослых персонажей, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации игрового и спортивного оборудования.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, было выявлено более 180 нарушений федерального законодательства, с целью устранения которых внесено 84 представления, 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 1 – к административной ответственности, в суд предъявлено исковое заявление.

Примеров ненадлежащей эксплуатации игрового оборудования, расположенного в общественных местах и на территориях образовательных организаций, несвоевременного его обслуживания выявлено множество в целом ряде районов области и в ЗАТО г. Заречный.

Караси в этом водоеме рискового бизнеса уже не просто дремали, а натурально погрузились в летаргический сон.

В Бековском районе, несмотря на расторжение в 2020 году муниципального контракта на поставку уличных спортивных тренажеров, поставщик не демонтировал частично установленное оборудование. Оно пришло в негодность и представляло угрозу для жизни и здоровья детей. С целью устранения нарушений прокурор района внес представление главе администрации муниципального образования.

В детском саду №1 в с. Русский Камешкир на момент проверки не проводился функциональный осмотр уличного игрового оборудования, а имеющийся журнал технического обслуживания и ремонта заполнялся формально. Кроме того, в принципе отсутствовала утвержденная должным образом инструкция об организации охраны жизни и здоровья детей на детской площадке.

Аналогичные нарушения выявлены при проверке игровой территории МБДОУ детского сада № 2 с. Русский Камешкир.

Схожие недостатки в работе дошкольных образовательных учреждений при эксплуатации уличного игрового оборудования выявлены в Неверкинском и Пачелмском районах.

В г. Спасске, в связи с бездействием администрации поселения прокурор района направил в суд иск о ее понуждении привести детскую и спортивную площадки в соответствие с требованиями законодательства.

Надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности условий отдыха детей продолжаются.