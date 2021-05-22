В Пензе Андрей Лузгин поздравил более двух тысяч выпускников города

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В субботу, 22 мая 2021 года, во всех образовательных учреждениях областного центра прозвучал последний звонок. Со школой прощаются 4354 девятиклассника и 2366 учеников 11-х классов.

В праздничной линейке в финансово-экономическом лицее № 29 принял участие Глава администрации города Андрей Лузгин - выпускник лицея 1997 года.

«Всегда приятно возвращаться в родную школу. Сегодня хочется пожелать выпускникам быть смелыми, мечтать, двигаться только вперед».

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Андрей Лузгин вручил благодарственные письма учащейся 11 класса Анастасии Шерстневой, учителю физкультуры Ольге Жучковой и члену общешкольного родительского комитета Виталию Ананьчеву.