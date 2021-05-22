Поздравление Пензы с почетным званием

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Поздравительное письмо в адрес главы города Владимира Мутовкина и главы администрации Пензы Андрея Лузгина 21 мая 2021 года направил исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев.

Пенза будет с честью нести это высокое звание, хранить память о подвиге предков, продолжая своим трудом вносить достойный вклад в развитие России, отметил Владимир Григорьевич в поздравлении и пожелал пензенцам добра, крепкого здоровья и благополучия, а славному городу Пензе – роста и процветания.