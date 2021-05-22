В Пензенской области сенаторы СФ РФ посетили арт-поместье «Новые берега»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Гости осмотрели основные объекты арт-поместья: квартиру выпускников «Мокшанского дома интерната», православный храм, образовательный центр.

«Новые берега» - интересный проект, опыт известен уже по всей стране, его с интересом изучают», - оценил реализованную идею и организацию работы врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Пензенскую практику социализации людей с инвалидностью Глава Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко охарактеризовала, как начало большого пути: «Новые берега» – долгосрочный проект, который призван стать федеральной площадкой по развитию современных инклюзивных практик и технологий».