В семье альпак из пензенского зоопарка пополнение

Фото: МАУ «Пензенской зоопарк»

В феврале прошлого года сотрудники пензенского зоопарка организовали праздник по случаю Дня святого Валентина. Гвоздем программы стала «свадьба» альпак Индуса и Эльзы. Несмотря на шуточный характер церемонии, к ее организации подошли со всей серьезностью: жениха и невесту приодели, приготовили праздничный стол и даже пригласили регистратора и гостей.

Малыш с мамой Эльзой. (Фото: МАУ «Пензенской зоопарк»)

Накануне учреждение на своих страницах в социальных сетях поделилось радостной новостью: в семье новобрачных пополнение – Эльза родила чудесного малыша той же масти, что и его отец. Имя детенышу пока не дали.