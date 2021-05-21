Волонтеры убрали побережье Сурского водохранилища

Фото: Оксана ПЕТУЛЬКО

15 и 16 мая в нашем регионе состоялась экологическая акция по уборке берегов Сурского водохранилища. Многие отменили свои планы на выходные. И не зря: совместными усилиями нам удалось собрать 1138 мешков мусора. Отхода на месте были отсортированы и стекло с пластиком отправлены на переработку.

- Приятно, что сейчас РСО не вызывает удивленных взглядов, как несколько лет назад - люди понимают, зачем это нужно, и с удовольствием участвуют, - отметила соорганизатор акции Надежда Кузнецова.

В планах экоактивистов также установить на месте уборки информационные стенды и стационарные контейнеры для мусора.