Лабораторно-диагностический корпус в Пензе начнут строить уже в этом году

В церемонии приняли участие врио губернатора Олег Мельниченко, председатель Комитета Совета Федераций ФС РФ по социальной политике Инна Святенко и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

Новый корпус позволит расшить возможности областного онкологического диспансера и поможет выявлять раковые заболевания на ранних стадиях.

- Мы приступим к строительству уже в этом году. МЫ работаем ради людей, - отметил Олег Мельниченко.

Новый лабораторно-диагностический корпус будет располагаться на территории ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».