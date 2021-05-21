За четыре месяца 2021 года жители Мордовии отдали мошенникам более 40 миллионов рублей

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

К участникам мероприятия обратился старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска регионального МВД майор полиции Дмитрий Костькин. Он отметил, что с января по апрель от действий мошенников пострадали 397 жителей республики. Граждане отдали злоумышленникам 40 835 000 рублей. Чаще всего люди лишались кровно заработанных при покупке или продаже товаров через интернет, в попытках защитить свои накопления и ошибочных действиях во время звонков якобы представителей банков и других способах.

Начальник отдела Управления организации охраны общественного порядка МВД подполковник полиции Виталий Сафронов рассказал подробнее о мерах, которые правоохранители применяют для борьбы с мошенниками.

- Для эффективности этой работы нужно объединить усилия, – отметила начальник пресс-службы МВД подполковник внутренней службы Светлана Холодкова.