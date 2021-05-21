В Пензе установят стелу, посвященную присвоению городу почетного звания

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напомним вам, что накануне Президент России Владимир Путин поддержал инициативу присвоения 11 городам нашей страны звания «Город трудовой доблести». Соответствующий Указ в тот же день был опубликован на сайте Кремля.

Сегодня мэр Пензы Андрей Лузгин поздравил всех горожан с этим знаменательным событием и отметил, что оно будет увековечено: до сентября в Пензе появится стела с изображением герба и текста Указа Президента РФ. Установить монумент планируется в центре города.

- В настоящее время приступили к разработке визуального образа стелы, - сообщил Андрей Лузгин.