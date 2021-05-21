В Мордовии снова начали разворачивать дополнительные ковидные койки

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Текущую обстановку обсудили вчера во время заседания оперативного штаба. Как отметил врио главы Мордовии Артем Здунов, ситуация за последнюю неделю стала более напряженной. Подтвердили это и цифры, озвученные и.о. вице-премьера Галиной Лотвановой: если 1 мая в стационарах республики лечились 355 человек, то сейчас пациентов больше 500. В регионе снова начали разворачивать ковидные койки.

- Дальнейшая ситуация во многом зависит от хода вакцинации, - заявил Артем Здунов. – На сегодня прививки от коронавируса сделали более 120 тысяч граждан республики.

И.о. министра здравоохранения республики Олег Маркин сообщил, что 10% заболевших за последний месяц уже заражались коронавирусом до этого.

- Некоторые думают, что переболев, защитили себя. Но в таком случае образовываются антитела только к одному штамму вируса. А их много разновидностей. И от всех них способна уберечь вакцинация, - отметил Олег Маркин.