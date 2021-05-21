Активисты партии «Новые люди» сделали Пензу чище и зеленее

Фото предоставлено партией

В мире с каждым годом все острее становится проблема глобального сокращения лесов. К сожалению, она не обошла стороной и Россию. В одной только Пензенской области практически ежегодно по разным причинам гибнут гектары ценнейшего природного ресурса. При этом, многие забывают, что древесина может быть основой “зеленых” производств. Деревообрабатывающая промышленность в перспективе готова обеспечить работой тысячи человек.

Команда Новых людей решила привлечь внимание к этой проблеме и внесла свой вклад в озеленение столицы Сурского края. Активисты высадили более 10 000 саженцев, которые в будущем станут огромным лесным массивом, даря радость людям и улучшая экологию.

«Это не только позволит улучшить экономику региона, но позволит людям дышать чистым воздухом. Мы выступаем еще и за то, чтобы наши дети могли воспользоваться природными ресурсами. А ещё эти деревья послужат защитой от шума с дорог и ветра», - рассказали участники акции.

В партии «Новые люди» считают, что главное – сделать мероприятие традиционным и интересным для всех жителей Пензы. Новые готовы объединять всех для решения любых проблем города, области и страны.