В Пензе появится лабораторно-диагностический комплекс

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Главной темой разговора стало создание в городе ПЭТ-КТ центра. Договоренность о его строительстве была достигнута Петербургском экономическом форуме. Объект планируется возвести на условиях государственно-частного партнерства.

Как отметил врио губернатора, исследования на ПЭТ-КТ помогут выявлять онкологию на ранних стадиях и снизят смертность населения.

- Такие исследования проводятся в Тамбове, но нашим пациентам неудобно ездить туда, - отметил Олег Мельниченко.

Генеральный директор АО «Швабе» Алексей Патрикеев заяви, что их компания готова реализовать этот проект и управлять им после передачи. Стороны обсудили все нюансы сотрудничества, а также возможность строительства на территории онкоцентра в Пензе лабораторно-диагностического комплекса, в котором будет находиться стационар, несколько лабораторий и все необходимое для выявления различных заболеваний на ранних стадиях.