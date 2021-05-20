Студенты ПГУ взяли «золото» и «бронзу» на «Российской студенческой весне»

Фото: Пресс-служба ПГУ

В этом году творческий фестиваль включал в себя специальную программу, посвященную науке, поскольку, по словам министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова, творчество и наука дают свободу от предрассудков. Свои таланты демонстрировали 3500 участников со всей страны. От нашего региона на «Российской студенческой весне» выступали 15 учащихся ПГУ и три студента ПГТА.

Студент факультета физико-математических и естественных наук ПГУ Сергей Митрофанов выиграл в номинации «Академический вокал (соло)», исполнив арию Марио Каварадосси из третьего акта оперы Дж. Пуччини «Тоска». Стоит отметить, что Сергей и до этого участвовал в фестивале и в прошлые годы взял две «бронзы».

- Мне всегда не хватало совсем чуть-чуть до победы, - отметил Сергей Митрофанов. – На «Российской студвесне» просто выйти и спеть недостаточно. Нужно шоу, яркий номер.

Помимо Сергея, отличился и ансамбль «Mix-music», состоящий из студенток историко-филологического факультета. Девушки исполнили песню «Somebody to Love» и заняли третье место в номинации «Эстрадное пение (большие составы)».

- Мы участвуем в этом фестивале с 2018 года, - рассказала участница коллектива Мария Мельникова. - Мы долго и упорно шли к этой вершине, и она покорилась нам! Конечно же, особая благодарность за все нашему руководителю Наталье Максимовой.

Гран-при XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в общекомандном зачете достался Саратовской области. В тройке призеров общекомандного зачета оказались Кемеровская область, Республика Татарстан и Пермский край. XXX «Российская студенческая весна-2022» пройдет в Самаре.